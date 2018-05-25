Работодатель нарушил закон. Директору, который отказал инвалиду в приеме на работу в счет квоты, грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. ₽ (ч. 1 ст. 5.42 КоАП).

Чтобы инвалидам было легче трудоустроиться, в законе предусмотрели квотирование рабочих мест. Их количество зависит от численности работников в компании (пп. 1, 2 ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 1 «О занятости населения в РФ», ст. 21Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Работодатель не выполнит квоту, если примет на вакансию работника без инвалидности.

В одном деле кандидат обратился в компанию, чтобы устроиться на место мойщика посуды, созданное в счет квоты. На собеседовании при нем не оказалось документов об инвалидности. Работодатель предложил представить их до конца следующего рабочего дня. В указанный срок кандидат с документами не явился. Тогда работодатель выдал направление на медосмотр другому соискателю без инвалидности.

Кандидат-инвалид обжаловал действия работодателя. Суд решил, что он отказал в найме без оснований. Работодатель отдал предпочтение лицу, которое не относится к льготной категории. Такие действия суд расценил как дискриминацию и взыскал моральный вред в пользу кандидата (апелляционное определение Свердловского областного суда от 20.01.2017 по делу № 33–895/2017(33–23833/2016)).

При этом закон не запрещает работодателю выбирать между кандидатами с инвалидностью. Он может отдать предпочтение тому, кто больше подходит по деловым качествам. Например, умеет работать с компьютерными программами (апелляционное определение Самарского областного суда от 08.08.2017 по делу № 33–10118/2017).