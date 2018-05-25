Действия законны при условии, что разница в окладах обоснована сложностью работы, различными должностными обязанностями, качеством их выполнения и т. п.

Запрета на установление «вилки» окладов в законодательстве нет. Однако нельзя вводить разницу в окладах произвольно. Работодателю нужно обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности (ч. 2 ст. 22 ТК). Роструд считает, что по одноименным должностям нужно устанавливать одинаковые оклады (письма от 27.04.2011 № 1111 6 1 (абз. 6–9), от 25.10.2017 № 14–1/В-953 (абз. 4–8)). Но даже при возникновении спора с работниками или инспекторами ГИТ работодатель может отстоять свою позицию.

Используйте следующие аргументы.

Важная статья:

Округлять ли средний заработок для отпускных и пособий

Работник согласился с окладом. Если работник был ознакомлен с размером зарплаты, добровольно подписал договор и не оспаривал такие условия при выполнении работы, суд признает разницу в окладах допустимой (определения Московского городского суда от 14.10.2016 по делу № 33–16308/2016, от 24.04.2017 № 33–15622/2017).

У коллег различные деловые качества. «Вилку» в окладах можно обосновать тем, что у работников отличается стаж работы по занимаемой должности, профессиональные знания и навыки, они руководят разными по численности коллективами (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.01.2017 № 33–1510, решение Исакогорского районного суда г. Архангельска от 28.05.2012 по делу № 2–169/2012).

У работников отличаются должностные инструкции. Разница в должностных инструкциях позволяет говорить, что у работников разный объем и сложность обязанностей (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 22.07.2013 по делу № 33–6699).