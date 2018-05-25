В данном случае работодатель не обязан учитывать преимущественное право, поскольку сокращают всех работников по одной должности.

Работодатель не всегда обязан оценивать преимущественное право работника при сокращении персонала (ст. 179 ТК).

Анализ судебной практики позволяет выделить два случая, когда делать этого не нужно.

Сокращают единственную штатную единицу. В таком случае работника, чью должность сокращают, не с кем сравнивать. В одном деле сократили инженера. Он оспорил сокращение. Суд ему отказал. В штатном расписании была только одна должность инженера, которую и сократили. Преимущественное право оценивается, когда в штатном расписании несколько единиц по одной должности и сокращаются не все из них (апелляционное определение Московского городского суда от 18.05.2016 по делу № 33–19138/2016).

Сокращают все штатные единицы по одной должности в рамках одного подразделения. В такой ситуации также нет оснований оценивать преимущественное право, поскольку никто из работников не остается на работе.

Работодатель сократил должность дежурного общежития. Эту должность занимали четыре работника, их всех уволили. Оценивать преимущественное право не было необходимости (апелляционное определение Московского городского суда от 24.04.2017 № 33–11474/2017).

В другом деле компания упразднила один из департаментов. Работодатель мог не оценивать преимущественное право, так как новых должностей с аналогичными обязанностями в штатном расписании не было (кассационное определение Московского городского суда от 14.08.2017 № 4г/2–9647/17).