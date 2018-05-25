Для расчета предельной величины учтите доход на основном месте работы.

Компания обязана предоставить вычет по заявлению сотрудника. Но только с месяца, в котором его доход с начала года превысит 350 тыс. руб. с учетом заработка в предыдущей компании, где работник получал вычет (абз. 16 подп. 4 п.1 ст. 218 НК).

Справку о доходах на прошлой работе по совместительству не учитывайте. Для расчета лимита берут доход по тому месту работы, где предоставляли вычеты. Их можно получать только в одной компании по выбору (абз. 1 п. 3 ст. 218 НК).