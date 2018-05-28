2828 мая 2018

Можно ли заставить сотрудников убирать свои рабочие места под угрозой штрафа?

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отвечает:

Компания не вправе штрафовать работников. Можно объявить сотруднику замечание, выговор, а за неоднократные нарушения даже уволить (ст. 192 ТК). Если хотите наказать материально, есть другой вариант.

Компания вправе лишить нарушителя премии или снизить ее. Закрепите обязанность убирать свои рабочие места в кадровых документах, например в правилах трудового распорядка и должностных инструкциях. Внесите изменения в положение о премировании. Напишите в нем, что работодатель вправе снизить или не выплачивать премию сотрудникам, которые нарушают трудовую дисциплину (ст. 8, ч. 2 ст. 135 ТК). Ознакомьте работников с документами под подпись.

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