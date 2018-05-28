3228 мая 2018

Небольшие компании сдают отчетность в налоговую на бумаге. Причем документы представляет сотрудник с доверенностью. Но порой налоговики требуют, чтобы отчетность принес лично директор. Правы ли инспекторы?

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отвечает:

Требование налоговиков незаконно. Отчетность компании вправе представлять в инспекцию не только лично директор, но и уполномоченный сотрудник с доверенностью [п. 3 ст. 29 НК].

Доверенность компании не надо заверять нотариально. Если сотрудник пришел с оригиналом этого документа, то налоговики не вправе отказаться принимать декларации.

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