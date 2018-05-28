3228 мая 2018

Как поступить, если инспектор не принимает отчет ни у кого, кроме директора?

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отвечает:

Есть несколько выходов. Самый простой — отправить декларацию по почте. Инспекторы обязаны принять отчет.

Другой вариант — написать жалобу в УФНС. Но эта процедура более долгая, и из-за этого компания может опоздать со сдачей. Тогда потребуется еще и отменять штраф за опоздание.

Наиболее надежный вариант — попросить директора сдать декларацию лично. Инспекторы требуют отчет от директора, чтобы убедиться, что компания не однодневка и ее руководитель не подставной. Вероятнее всего, дальше отчетность сможет подавать любой сотрудник с доверенностью.

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