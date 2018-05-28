2428 мая 2018

Бывают ситуации, когда компания сдает бумажную декларацию в последний день срока. Как в этом случае поступить: оформить простое письмо, ценное или заказное? Что делать, если квитанцию потеряли?

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отвечает:

Отправляйте отчетность заказным письмом с описью вложения. В таком случае датой представления отчетности будет дата отправки письма. Почтовая квитанция подтвердит дату отправки корреспонденции, а опись вложения — что отправили именно декларацию.

Если квитанцию потеряли, омпания не подтвердит дату представления отчетности. Основной документ, который подтверждает оплату услуг и передачу письма на отправку, — это квитанция. Причем судьи в спорах с налоговиками поддерживают налоговиков [постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2015 № Ф05-6301/2015].

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