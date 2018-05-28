Отправляйте отчетность заказным письмом с описью вложения. В таком случае датой представления отчетности будет дата отправки письма. Почтовая квитанция подтвердит дату отправки корреспонденции, а опись вложения — что отправили именно декларацию.

Если квитанцию потеряли, омпания не подтвердит дату представления отчетности. Основной документ, который подтверждает оплату услуг и передачу письма на отправку, — это квитанция. Причем судьи в спорах с налоговиками поддерживают налоговиков [постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2015 № Ф05-6301/2015].