4428 мая 2018

Вправе ли налоговики не принять декларацию на том основании, что у компании появилась запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях?

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отвечает:

Зависит от того, какие сведения проверяющие признали недостоверными. Налоговики вправе отказать в приеме отчетности, если ее подписал номинал, то есть директор, сведения о котором в реестре отмечены как фиктивные. В этом случае декларацию заверил человек, у которого не было на то полномочий [п. 28 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].

Из-за того что в реестре появилась запись о недостоверном адресе или учредителе, инспекторы не вправе отказывать в приеме отчета. Есть всего шесть причин для отказа. Например, компания подала декларацию по неустановленному формату, не в ту инспекцию, на отчетности нет подписи руководителя и т. д.

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