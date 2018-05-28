Зависит от того, какие сведения проверяющие признали недостоверными. Налоговики вправе отказать в приеме отчетности, если ее подписал номинал, то есть директор, сведения о котором в реестре отмечены как фиктивные. В этом случае декларацию заверил человек, у которого не было на то полномочий [п. 28 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].

Важная статья:

Чем опасна запись о недостоверности у контрагента

Из-за того что в реестре появилась запись о недостоверном адресе или учредителе, инспекторы не вправе отказывать в приеме отчета. Есть всего шесть причин для отказа. Например, компания подала декларацию по неустановленному формату, не в ту инспекцию, на отчетности нет подписи руководителя и т. д.