Да, вправе.

Благодаря новому оборудованию компания сэкономит, так как газ дешевле бензина. А значит, траты обоснованны.

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Как учесть расходы на противопожарную безопасность

Первоначальная стоимость основного средства меняется, если его дооборудуют, модернизируют и т. д. [п. 2 ст. 257 НК]. Так как установка газобаллонного оборудования не изменит нормативных показателей работы машины, то такие траты не увеличат ее первоначальную стоимость. К тому же оборудование можно снять с машины и установить на другой автомобиль.

Если стоимость оборудования не выше 100 тыс. руб., то вы вправе списать ее единовременно [п. 1 ст. 256 НК]. Если дороже, то учитывайте траты через амортизацию.