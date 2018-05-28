Да, вправе.
Благодаря новому оборудованию компания сэкономит, так как газ дешевле бензина. А значит, траты обоснованны.
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Первоначальная стоимость основного средства меняется, если его дооборудуют, модернизируют и т. д. [п. 2 ст. 257 НК]. Так как установка газобаллонного оборудования не изменит нормативных показателей работы машины, то такие траты не увеличат ее первоначальную стоимость. К тому же оборудование можно снять с машины и установить на другой автомобиль.
Если стоимость оборудования не выше 100 тыс. руб., то вы вправе списать ее единовременно [п. 1 ст. 256 НК]. Если дороже, то учитывайте траты через амортизацию.