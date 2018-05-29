3829 мая 2018

У нас в компании работают супруги. Жена ушла в декрет. Материальную помощь выплатили обоим родителям в общей сумме 100 тыс. руб. Как теперь быть с НДФЛ? Ведь установленный предел — 50 тыс. руб.

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отвечает:

Не начисляйте НДФЛ.

Компания вправе выплатить сотруднику материальную помощь при рождении ребенка. При этом суммы выплат до 50 тыс. руб. включительно не облагают НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК). Освобождение от налога прописали отдельно для каждого из родителей. Поэтому можно заплатить работникам по 50 тыс. руб.

Также нужно считать лимит помощи на одного ребенка. Но даже если организация перечислит семье родителей-сотрудников 100 тыс. руб. в связи с рождением одного и того же малыша, удерживать НДФЛ не надо (письмо Минфина от 21.03.2018 № 03-04-06/17568). В пределах этой суммы не понадобится начислять и взносы (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК).

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