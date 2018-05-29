Не начисляйте НДФЛ.

Компания вправе выплатить сотруднику материальную помощь при рождении ребенка. При этом суммы выплат до 50 тыс. руб. включительно не облагают НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК). Освобождение от налога прописали отдельно для каждого из родителей. Поэтому можно заплатить работникам по 50 тыс. руб.

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Также нужно считать лимит помощи на одного ребенка. Но даже если организация перечислит семье родителей-сотрудников 100 тыс. руб. в связи с рождением одного и того же малыша, удерживать НДФЛ не надо (письмо Минфина от 21.03.2018 № 03-04-06/17568). В пределах этой суммы не понадобится начислять и взносы (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК).

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