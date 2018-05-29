2329 мая 2018

Компания приобрела материалы с доставкой до стройки. Продавец выставил нам на материалы и транспортные услуги один УПД. Этого достаточно, чтобы подтвердить траты на покупку и доставку материалов?

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отвечает:

Чтобы подтвердить расходы на покупку, достаточно УПД.

Форма УПД рекомендованная, а не обязательная. Поэтому компания вправе использовать универсальный документ по форме налоговиков или разработать свой бланк на основе счета-фактуры (письмо Минфина от 14.09.2017 № ЕД-4-15/18322).

При этом в документе должны быть все обязательные реквизиты, чтобы считать его первичкой.

Инспекторы нередко требуют у компаний транспортные накладные, чтобы подтвердить реальность сделки.

Но, по мнению Минфина, подтвердить услуги по перевозке можно любым документом (письмо Минфина от 16.01.2018 № 03-03-06/1/1533).

Поэтому компании необязательно требовать экземпляр транспортной накладной у перевозчика. Хотя это будет аргументом в пользу реальности сделки.

В вашем случае в одном и том же документе материалы и стоимость услуг доставки прописали отдельно. Инспекторы увидят, что покупку перевез в компанию сам поставщик.

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