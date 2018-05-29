Безопаснее сдать уточненку.

Компания вправе, но не обязана представить уточненную декларацию, когда из-за ошибок налог не занизила (п. 1 ст. 81 НК). Вы не завысили вычеты, если учли входной НДС по необлагаемым операциям. Ведь компания выполнила условия, чтобы применить «правило 5 процентов».

Важная статья:

Сколько вычетов заявить в декларации по НДС

АСК НДС не найдет разрывов с вашим покупателем. По необлагаемым операциям не выставляют счетов-фактур и не отражают их в книге покупок. Но если все-таки налоговики выяснят, что компания не заполнила раздел 7, то попросят сдать уточненку. А московские ревизоры могут оштрафовать на 200 руб. за то, что компания не представила сразу достоверные данные (письмо УФНС по Москве от 29.02.2016 № 24–15/019268).

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