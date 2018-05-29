Да. Вы представили отчетность позже срока, хоть и опоздали чуть больше чем на час.

Бухгалтерскую отчетность в инспекцию надо представить не позднее 31 марта [подп. 5 п. 1 ст. 23 НК]. В этом году день выпал на субботу, поэтому без штрафа отчетность можно было сдать в ближайший рабочий день — 2 апреля [п. 7 ст. 6.1 НК]. Если не уложиться в срок, то возможен штраф 200 руб. за каждый отчет [ст. 126 НК]. Кроме того, на сумму от 300 до 500 руб. могут оштрафовать руководителя компании [ч. 1 ст. 15.6 КоАП].