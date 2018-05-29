1829 мая 2018

Бухгалтерскую отчетность мы представили в 01.15 следующего дня после крайнего дня сдачи. Нас оштрафуют?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да. Вы представили отчетность позже срока, хоть и опоздали чуть больше чем на час.

Бухгалтерскую отчетность в инспекцию надо представить не позднее 31 марта [подп. 5 п. 1 ст. 23 НК]. В этом году день выпал на субботу, поэтому без штрафа отчетность можно было сдать в ближайший рабочий день — 2 апреля [п. 7 ст. 6.1 НК]. Если не уложиться в срок, то возможен штраф 200 руб. за каждый отчет [ст. 126 НК]. Кроме того, на сумму от 300 до 500 руб. могут оштрафовать руководителя компании [ч. 1 ст. 15.6 КоАП].

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.