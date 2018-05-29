Нет. В госреестр включают сведения о компании, в том числе данные о кодах ее видов деятельности [п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ]. О том, что сведения изменились, компания обязана сообщить в течение трех рабочих дней [п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ]. В вашем случае вы не стали заниматься новым бизнесом, кода ОКВЭД которого нет в реестре.

У компании изменился удельный вес деятельности в общем объеме продукции. Из-за такого изменения необязательно вносить правки в ЕГРЮЛ.