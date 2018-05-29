2429 мая 2018

Наша компания заключила гражданско-правовой договор с «физиком» на аренду места на кузове его автомобиля под нашу рекламу. Платим «физику» вознаграждение, он не связан с компанией. Нужно ли удержать НДФЛ?

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отвечает:

Удержите НДФЛ при выплате «физику» дохода.

Компания учитывает в налоговой базе все доходы «физика». В том числе в денежной, натуральной формах. А также в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК). Но только если доход не освобождают от налогообложения (ст. 217 НК). Или «физик» не платит налог самостоятельно (ст. 228 НК).

Доход за размещение рекламы не освобождают от НДФЛ, и «физик» не обязан заплатить налог сам. Значит, компания будет налоговым агентом. Удержите налог, когда платите за аренду, и перечислите в бюджет не позднее следующего дня (абз. 1 п. 4, п. 6 ст. 226 НК).

Компания не должна удерживать налог, если у «физика» есть статус предпринимателя. Тогда он сам платит налоги с доходов от коммерческой деятельности.

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