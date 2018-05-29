2529 мая 2018

Мы купили банковскую гарантию, чтобы заключить договор с контрагентом. Она вступает в силу с 20 апреля 2018 года и действует до 31 января 2019 года. Как для налога на прибыль учесть расходы?

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отвечает:

Безопаснее списывать вознаграждение в расходы в течение срока действия гарантии.

Траты на вознаграждение банку за то, что он выдал гарантию, обоснованные. Расходы потребовались, чтобы заключить контракт и получить прибыль. Учтите стоимость гарантии в прочих расходах (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК). Банковская гарантия закончит действовать уже в следующем налоговом периоде. В таком случае траты распределяют и списывают постепенно (абз. 2 п. 1 ст. 272 НК). Минфин также рекомендует учитывать стоимость гарантии равномерно (письмо от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61180). Мнение ведомства поддерживают судьи (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 № А65-26975/2013).

Чтобы избежать претензий налоговиков, безопаснее учитывать расходы на вознаграждение банку равномерно до 1 февраля 2019 года.

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