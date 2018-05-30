Большинство судов на стороне директора. Компания не несет убытки, когда оплачивает работникам, которых восстановил суд, вынужденный прогул.

Вопросы приема на работу, перевода и увольнения работников входят в полномочия директора. Если он необоснованно уволит работника и суд восстановит его на работе, компании придется потратить деньги на оплату времени вынужденного прогула и выплату других сумм. Акционеры считают такие расходы убытками, которые возникли у организации по вине директора.

Большинство подобных дел акционеры проигрывают. Суды отказываются признавать компенсацию вынужденного прогула убытками по смыслу ст. 15 ГК и прямым действительным ущербом по ст. 238 ТК. Ее цель — восстановить нарушенное право работника. Это обязанность компании как работодателя.

Однако есть суды, которые взыскивают с директоров убытки. Они указывают, что нарушения трудового законодательства говорят о недобросовестности и неразумности поведения директора. Такие действия противоречат интересам компании.

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