Режим коммерческой тайны установлен, если работодатель определил, какая информация к ней относится, регламентировал порядок защиты и работы с ней в локальном акте и закрепил обязанности работников по ее сохранности в договоре или соглашении.

Работодатель сам определяет, какую информацию он будет считать коммерческой тайной. Исключения — в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Основное свойство такой информации — коммерческая ценность (п. 2 ст. 3 указанного закона).

Если работник разгласил информацию, к нему можно применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

Анализ судебной практики позволяет выделить ряд ошибок, которые допускают работодатели при защите информации.

Нет условий для работы с коммерческой тайной. Например, работодатель не обеспечил работника сейфом, не ограничил доступ к электронным ресурсам, не заключил договор о допуске к тайне, не поставил на документах гриф «коммерческая тайна» и не указал ее обладателя (определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2015 № 33–10630/2015).

Сведения известны третьим лицам. Работник не может разгласить сведения, которые находятся в открытом доступе. Например, о наличии оборудования, его стоимости, которые указаны в прайсах и каталогах (определение Московского городского суда от 04.07.2011 по делу № 33–18226).

Разглашение информации не доказано. Например, работник не разглашает тайну, когда общается с коллегами на тему условий труда (определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.06.2017 № 33–13478/2017).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>