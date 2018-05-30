Нет, ГИТ не вправе обязать внести в трудовую книжку запись о временном переводе. Если инспектор выдаст такое предписание, его нужно оспаривать.

Что вносить в трудовые книжки и в каком порядке, указано в Правилах, утвержденных постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225 (далее — Правила № 225), и в Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69(далее — Инструкция № 69).

Работодатель обязан внести в трудовую книжку только сведения о переводе на другую постоянную работу (п. 4 Правил № 225). Перемещения на другое рабочее место, замещение временно отсутствующих коллег и временные переводы в книжке фигурировать не должны.

Работник может обратиться в ГИТ с жалобой на работодателя. Но это не значит, что инспектор проведет проверку и выдаст предписание. Скорее всего, их общение закончится тем, что инспектор сошлется на Правила № 225. При этом подтвердит правомерность действий работодателя.

Когда работник в следующий раз обратится в кадры, сошлитесь на позицию ВС (апелляционное определение от 30.05.2017 № АПЛ17-146). В этом деле работник оспаривал п. 10 и 12 Правил № 225. Он требовал признать их частично недействующими. По его мнению, в трудовую книжку нужно вносить записи о всей трудовой деятельности, включая сведения о временном переводе.

ВС указал, что Правила № 225 не противоречат ч. 4 ст. 66 ТК. Согласно этой норме работодатель не обязан вносить сведения о временных переводах. Двусмысленности в оспариваемых нормах нет, работник не представил данные, что в правоприменительной практике отсутствует единообразие. С учетом этого ВС не удовлетворил жалобу работника.

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