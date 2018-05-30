При увольнении по соглашению сторон работодатель не обязан платить выходное пособие. Такого требования в законе нет. Его выплачивают, если стороны об этом договорятся.

Случаи, когда работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие при увольнении, установлены в ст. 178 ТК. Увольнение по соглашению сторон не входит в этот перечень. При этом закон не ограничивает работодателя, если он готов выплачивать пособие в других ситуациях (ч. 4 ст. 178 ТК).

В настоящее время распространена практика, когда стороны заключают соглашение о прекращении трудового договора и включают в него условие о выплате пособия.

Чтобы оспорить выплату, компании ссылаются на то, что директор не согласовал пособие с учредителями. Но если по уставу он не обязан этого делать, то суд отклонит довод (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 21.03.2017 по делу № 2–1109/2017).

При этом работник не вправе требовать от работодателя выплату пособия, когда стороны такого соглашения не достигли (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 28.09.2016 по делу № 2–7181/2016).

Более того, закон запрещает выплачивать выходные пособия при увольнении по соглашению сторон некоторым категориям работников. К ним относится руководители государственных компаний и учреждений (ч. 3 ст. 349.3 ТК). Если стороны включают такое условие в трудовой договор или соглашение, суд признает их незаконными (Обзор законодательства и судебной практики Ивановского областного суда за II квартал 2017 года).

Во всех остальных случаях, если работодатель согласен заплатить дополнительные деньги, размер и порядок выплаты пособия стороны определяют по своему усмотрению.

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