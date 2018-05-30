2930 мая 2018

Мы сократили работника и полностью с ним рассчитались. В центре занятости он получил справку для получения пособия за третий месяц со дня увольнения. Можно ли оспорить решение?

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отвечает:

Оспорить решение центра занятости (ЦЗН) можно, если в нем не указаны исключительные обстоятельства, которые стали основанием, чтобы его принять.

Когда работника сокращают, ему выплачивают выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Через два месяца после увольнения он может прийти за пособием за второй месяц (ч. 1 ст. 178 ТК).

Чтобы получить пособие третий раз, нужно решение ЦЗН. Его выдают при трех условиях:

  • гражданин обратился в ЦЗН в течение двух недель после увольнения;
  • ЦЗН его не трудоустроил;
  • у гражданина сложная жизненная ситуация (ч. 2 ст. 178 ТК).

Суды проверяют, что послужило причиной для принятия решения о сохранении заработка. Выводы ЦЗН должны быть мотивированными и основываться на сведениях и документах, которые подтверждают особую ситуацию гражданина (определение ВС от 19.06.2017 № 69-КГ17-7).

Исключительные обстоятельства могут быть закреплены во внутренних документах ЦЗН. Например, в ХМАО департамент труда и занятости утвердил методические рекомендации по порядку выдачи решения о сохранении среднего месячного заработка (распоряжение от 14.02.2014 № 17-р-39). К числу нестандартных ситуаций рекомендации относят:

  • отсутствие средств к существованию;
  • тяжелая болезнь с дорогим лечением;
  • наличие нетрудоспособных иждивенцев.

Если ЦЗН не указал, в чем состоит исключительность случая, суд признает решение незаконным и отменит его (определения Московского областного суда от 01.02.2016 по делу № 33–2756/2016, Оренбургского областного суда от 04.10.2017 № 33–7026/2017).

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