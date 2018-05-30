2730 мая 2018

В нашей компании есть несколько торговых точек. Принимаем курьера для доставки товаров. Нужно ли в договоре прописать условие о разъездном характере работы?

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отвечает:

В разделе трудового договора о характере работы пропишите, что она разъездная.

Работа, которая связана с постоянными поездками сотрудника по поручению работодателя, считается разъездной. Особый характер работ необходимо прописать в контракте (ст. 57 ТК).

Разъездная работа носит постоянный характер (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.07.2015 № Ф08-4431/2015). При этом сотрудников, которые работают в пути, можно направлять в командировки (определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.03.2011 № 33–4247/2011).

Трудовой договор без обязательных условий действующий. Но за неполный контракт компанию штрафуют на 100 тыс. руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

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