Не начисляйте налог на сумму бонуса, которая причитается вашей компании за объем закупок.

Когда компания получает деньги от продавца, инспекторы подозревают, что это вознаграждение, и требуют начислить НДС. Но бонусы не облагают налогом, если компания получила их не в качестве оплаты.

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Вознаграждение надо было бы включить в базу по НДС, если бы вы взамен оказывали продавцу услугу, например по выкладке товара. В таком случае инспекторы требуют начислить НДС (письмо Минфина от 08.02.2018 № 03-07-11/7487).

Вам начислили денежный бонус не за услугу, а за объем закупок. Поэтому не нужно начислять налог.