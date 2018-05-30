2930 мая 2018

За то, что компания закупила определенное количество продукции, продавец начислил нам денежный бонус. Его используем при оплате следующей партии товара и заплатим меньше. Надо ли начислить НДС на бонусную сумму?

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отвечает:

Не начисляйте налог на сумму бонуса, которая причитается вашей компании за объем закупок.

Когда компания получает деньги от продавца, инспекторы подозревают, что это вознаграждение, и требуют начислить НДС. Но бонусы не облагают налогом, если компания получила их не в качестве оплаты.

Вознаграждение надо было бы включить в базу по НДС, если бы вы взамен оказывали продавцу услугу, например по выкладке товара. В таком случае инспекторы требуют начислить НДС (письмо Минфина от 08.02.2018 № 03-07-11/7487).

Вам начислили денежный бонус не за услугу, а за объем закупок. Поэтому не нужно начислять налог.

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