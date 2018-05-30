Да, вы вправе отменить дополнительный отпуск, если работник перестанет трудиться в режиме ненормированного рабочего дня.

Сотрудники с ненормированным днем вправе получить дополнительный ежегодный отпуск не менее трех календарных дней [ст. 119 ТК]. При этом особенности режима работы прописывают в трудовом договоре. Потребуется дополнительное соглашение, чтобы отменить ненормированный день.

Компания вправе изменить условия трудового договора, когда меняется технология или организация работы [ст. 74 ТК]. Можно сделать фотографию рабочего дня. То есть записывать, чем занят сотрудник в рабочее время и когда он заканчивает работу. Это подтвердит, что в ненормированном дне уже нет необходимости. О переходе на обычный режим работы нужно предупредить не меньше чем за два месяца.

Также в компании должен быть документ, который утверждает перечень должностей сотрудников с ненормированным рабочим днем. Этот документ нужно будет отменить.