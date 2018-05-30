Да, обязательно. В трудовом договоре прописывают все составляющие оплаты труда работника [ст. 57 ТК].

Заработок сотрудника состоит из оклада, компенсационных, стимулирующих выплат [письмо Минтруда от 23.12.2015 № 18–4/В-849]. Сотрудник вправе знать, на что он может рассчитывать в качестве оплаты труда. При этом размер премии может зависеть от разных условий. Например, от финансовых результатов компании и участия работника в них. Поэтому пропишите в трудовом договоре, что работнику могут выплатить премию на условиях, которые компания определила в положении об оплате труда или другом локальном документе.