Все зависит от того, как именно работник добирался на работу.

Если сотрудник пользуется служебным транспортом, то компания обязана обеспечить безопасность пассажиров. Травмы, которые получили в это время, считаются производственными.

Правило работает и для случаев, когда работник использует личный транспорт по соглашению сторон и на нем добирается на работу [ст. 227 ТК]. При этом компания обязана провести расследование несчастного случая [ст. 229 ТК].

Если работник шел на работу пешком и получил травму, то такой случай компании расследовать не надо. Значит, код 04 «Несчастный случай на производстве» поставили ошибочно.