3230 мая 2018

Сотрудник по дороге на работу получил травму. Сообщил компании, что травма бытовая, а потом принес больничный с кодом 04 «Несчастный случай на производстве». Разве это правильный код, ведь работник получил травму не на работе?

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отвечает:

Все зависит от того, как именно работник добирался на работу.

Если сотрудник пользуется служебным транспортом, то компания обязана обеспечить безопасность пассажиров. Травмы, которые получили в это время, считаются производственными.

Правило работает и для случаев, когда работник использует личный транспорт по соглашению сторон и на нем добирается на работу [ст. 227 ТК]. При этом компания обязана провести расследование несчастного случая [ст. 229 ТК].

Если работник шел на работу пешком и получил травму, то такой случай компании расследовать не надо. Значит, код 04 «Несчастный случай на производстве» поставили ошибочно.

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