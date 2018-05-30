Проверьте настройки бухгалтерской программы и, если потребуется, исправьте их.

Налоговую базу по НДФЛ нужно определять отдельно только по доходам, для которых установили разные ставки налога (п. 2 ст. 210 НК).

При этом стандартные вычеты применяют к сумме доходов сотрудника, которые облагают по ставке 13 процентов (п. 3 ст. 210 НК).

Заработная и арендная плата не отличаются по налоговой ставке. Эти доходы нужно объединить и только потом уменьшить налоговую базу на сумму стандартных вычетов.

Учитывайте, что для вознаграждения за труд и арендной выплаты даты, когда возник доход, различаются (ст. 223 НК).

К примеру, зарплату и аренду вы начислили в марте, а выплатили в апреле.

В таком случае к зарплате нужно применить вычет за март, а к арендным платежам – уже апрельский вычет (п. 3 ст. 226 НК).

Вычеты на детей предоставляют до месяца, в котором доходы «физика» с начала года превысят 350 тыс. руб.

Поэтому безопаснее применять «детские» вычеты именно в конце месяца, а не к каждой из выплат.