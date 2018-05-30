Начислите пособие в размере 60 процентов от среднего заработка сотрудника.

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от страхового стажа. Тем сотрудникам, чей стаж меньше шести месяцев, считают пособие из МРОТ. Всем остальным по общему правилу начисляют оплату больничного по среднему заработку. При этом пособие могут посчитать только из доли среднего заработка:

60 процентов, если работник трудился минимум шесть месяцев, но менее пяти лет;

80 процентов при стаже от пяти до восьми лет;

100 процентов, когда стаж равен восьми и более годам.

У вашего работника стаж больше полугода, но меньше пяти лет, и пока ему положено пособие в размере 60 процентов среднего заработка (ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Для стажа учитывайте полные годы и месяцы (письмо ФСС от 30.10.2012 № 15-03-09/12-3065П). Данные для расчета возьмите из трудовой книжки или трудовых договоров.