Внешних совместителей не учитывайте в среднесписочной численности компании.
Среднюю численность своих сотрудников компании отражают в отчетности ФСС и раз в год сдают по ней отдельный отчет в налоговую.
- Важная статья:
- Среднесписочную численность считайте по обновленным правилам
В среднесписочном составе надо считать только тех работников, для которых ваша компания – основной работодатель.
Поэтому внешних совместителей не учитывают (п. 78 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).
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