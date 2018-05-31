Внешних совместителей не учитывайте в среднесписочной численности компании.

Среднюю численность своих сотрудников компании отражают в отчетности ФСС и раз в год сдают по ней отдельный отчет в налоговую.

Важная статья:

Среднесписочную численность считайте по обновленным правилам

В среднесписочном составе надо считать только тех работников, для которых ваша компания – основной работодатель.

Поэтому внешних совместителей не учитывают (п. 78 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>