1931 мая 2018

Компанию зарегистрировали в марте 2018 года. Сейчас у нас есть основные работники и совместители. Тех, кто совмещает, нужно учитывать в среднесписочной численности?

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отвечает:

Внешних совместителей не учитывайте в среднесписочной численности компании.

Среднюю численность своих сотрудников компании отражают в отчетности ФСС и раз в год сдают по ней отдельный отчет в налоговую.

В среднесписочном составе надо считать только тех работников, для которых ваша компания – основной работодатель.

Поэтому внешних совместителей не учитывают (п. 78 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).

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