Вы вправе заявить вычет, если вернули аванс заказчику.

Закон разрешает возвращать сумму НДС, которую компания перечислила в бюджет с предоплаты (п. 5 ст. 171 НК).

При этом нужно выполнить два условия: стороны расторгли договор или изменили, а аванс вернули заказчику.

Чтобы подтвердить право на вычет, в графе 7 книги покупок нужно записать реквизиты платежного поручения, которое подтверждает возврат аванса (письмо Минфина от 24.03.2015 № 03-07-11/16044).

Кроме того, потребуется дополнительное соглашение о том, что стороны расторгли договор. Это объяснит ревизорам, почему отразили вычет с аванса, но не начислили налог с отгрузки.

Даже если компания получила и вернула аванс в течение одного квартала, эти операции все равно нужно отразить в декларации по НДС (письмо ФНС от 24.05.2010 № ШС-37-3/2447).

Вычеты с аванса производят после того, как вернули эти суммы в полном объеме и отразили корректирующие записи в учете (п. 4 ст. 172 НК).

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