3731 мая 2018

У компании пока нет возможности оборудовать для сотрудников отдельную комнату, где можно обедать. Поэтому сотрудники ходят в столовую на нашей территории. Мы не нарушаем ТК?

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отвечает:

Нужно оборудовать работникам комнату для обедов, иначе вы нарушите ТК.

Работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовые условия труда работников и возможность принимать пищу (ст. 212, 223 ТК). Это требование нужно выполнить независимо от того, есть на производственной территории столовая или нет.

Правило необходимо соблюдать независимо от численности работников предприятия.

На ревизиях трудинспекторы будут проверять компанию по проверочным листам. В них есть пункты по обустройству комнаты для питания сотрудников (приказ Роструда от 10.11.2017 № 655). Контролеры выяснят, могут ли работники принимать пищу в компании независимо от того, есть ли у них перерыв для отдыха и питания.

Место для приема пищи компания должна создать, чтобы выполнить требования главы X ТК, где речь идет об охране труда. Если продолжить работу без места для питания, компанию могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

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