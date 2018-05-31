Нужно оборудовать работникам комнату для обедов, иначе вы нарушите ТК.

Работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовые условия труда работников и возможность принимать пищу (ст. 212, 223 ТК). Это требование нужно выполнить независимо от того, есть на производственной территории столовая или нет.

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Правило необходимо соблюдать независимо от численности работников предприятия.

На ревизиях трудинспекторы будут проверять компанию по проверочным листам. В них есть пункты по обустройству комнаты для питания сотрудников (приказ Роструда от 10.11.2017 № 655). Контролеры выяснят, могут ли работники принимать пищу в компании независимо от того, есть ли у них перерыв для отдыха и питания.

Место для приема пищи компания должна создать, чтобы выполнить требования главы X ТК, где речь идет об охране труда. Если продолжить работу без места для питания, компанию могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

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