Большинство судов считают, что работники, которые после сокращения по основному месту сохраняют работу по совместительству, вправе получить средний заработок за второй и третий месяцы поиска работы.

Когда компания сокращает основного работника, она сохраняет за ним средний заработок на период трудоустройства. Часть работодателей отказываются это делать, если знают о второй работе по совместительству. Они считают, что такая занятость лишает возможности получить деньги. Причина — заработок сохраняют только за безработными. Совместители же считаются трудоустроенными, так как имеют регулярную оплачиваемую работу. Такую позицию суды поддерживают редко.

Большинство судов на стороне работников. Сохранение среднего заработка на период трудоустройства не зависит от того, получил ли работник статус безработного. Главное, что у него нет основного места работы. Поэтому, если сокращенный не найдет новой основной работы, ему нужно выплатить заработок за второй и при наличии справки из органов занятости за третий месяцы поиска. С учетом этого, чтобы избежать претензий ГИТ и работников, сохраняйте за ними заработок.

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