191 июня 2018

Наши сотрудники бывают в командировках в Ставропольском крае. Теперь там действует курортный сбор. Платить его будут работники, а мы будем компенсировать им эти траты как командировочные. Сможем ли мы списать платеж в расходы по налогу на прибыль?

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отвечает:

Вы вправе учесть курортный сбор в расходах на командировку. Чиновники считают, что это допустимо, если есть документальное подтверждение.

Работникам необходимо компенсировать траты, которые у них возникли в связи со служебной поездкой (ст. 168 ТК). Такие расходы организация вправе учесть по налогу на прибыль, если сможет подтвердить их документами (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Вместе с тем налоговики считают, что курортный сбор никак не связан с расчетами за проживание (письмо ФНС от 12.04.2018 № СД-4-3/6986@).

Сотрудник едет в другой регион по месту командировки не отдыхать, а выполнять служебное задание. Поэтому курортный сбор можно считать тратами в связи с командировкой и списать в расходы по налогу на прибыль. В Минфине УНП подтвердили, что организация вправе сделать это.

У работника есть квитанция об уплате курортного сбора, и он может представить ее вам. Но только квитанции недостаточно, чтобы учесть траты. Расходы на командировку спишите на дату, когда утвердите авансовый отчет сотрудника (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК).

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