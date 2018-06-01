Нужно учитывать за балансом товар, пока вы не вернете его поставщику. Когда контрагент будет забирать свое имущество, оформите накладную на передачу.

Покупатель вправе отказаться от товара, который не соответствует условиям договора, даже если к качеству нет претензий. Но не всегда есть возможность сразу избавиться от неподходящей покупки. Например, когда груз привезла транспортная компания, а не сам поставщик. В таком случае, пока контрагент не заберет свое имущество, покупателю нужно принять товар на хранение (ч. 1 ст. 514 ГК). Для этого используйте счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). Основанием для проводки в дебет счета 002 будут договор поставки, накладная поставщика и акт о расхождениях по качеству товара.

Об отказе от товара компания обязана уведомить контрагента сразу, как только выявила несоответствие договору. Составьте претензию и вместе с актом о расхождениях направьте поставщику.

Когда контрагент приедет за товаром, передайте его по своей накладной. На практике для этого используют документ по форме ТОРГ-12 с пометкой «Возврат». На основании накладной спишите товар со счета 002.

На возврат товара, который учитывали за балансом, не нужно выставлять счет-фактуру поставщику. Так считает Минфин (письмо от 22.08.2016 № 03-07-11/48963). Товар не становился вашей собственностью, поэтому реализовать его вы не можете. По той же причине вы не могли бы использовать его для облагаемых операций, значит, не вправе были заявить вычет.