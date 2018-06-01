Да, вы вправе по письменной просьбе сотрудника перечислять его заработную плату на банковскую карту другого «физика». Это может быть жена работника или кто-то другой.

Компания должна рассчитаться с работником по зарплате. Обычно деньги выдают непосредственно сотруднику. Но закон не запрещает перечислять заработок сотрудника на банковский счет другого «физика», например его супруги. Это нужно сделать по просьбе работника, которую он запишет в заявлении.

В трудовом договоре можно записать условие о том, что работник получает заработок через банк на реквизиты, которые сообщит в заявлении. Также вы вправе сразу установить в договоре, что по желанию сотрудника зарплату перечисляете на карту жены. Но если работник передумает, то нужно будет подписывать дополнительное соглашение к договору.