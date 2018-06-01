Пропишите суммы и условия компенсации командировочных трат сотрудникам во внутренних документах компании.

Порядок и размеры возмещения расходов в служебных командировках коммерческая компания определяет самостоятельно. Суммы прописывают во внутреннем документе или коллективном договоре (ст. 168 ТК). Также не запрещено использовать нормативы для государственных компаний (утв. постановлением Правительства от 26.12.2005 № 812). Если решите применять эти нормы, такое условие пропишите во внутреннем документе.

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Как списать проблемные расходы на проезд и компенсировать их командированному

Компании устанавливают размер командировочных с оглядкой на правила НК. Но налоговые правила не ограничивают компанию по сумме, которую она вправе и должна компенсировать работнику. В НК есть только лимиты выплат, которые не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК). Это касается и суточных, и иных сумм компенсации.

Вы не обязаны возмещать работнику траты, которые он не может подтвердить документами. Но компания вправе определить сумму, которую возместит и без первички, в том числе если речь о расходах на жилье. В таком случае суммы компенсации тоже можно освободить от НДФЛ, но не более чем 2,5 тыс. руб. за каждый день в загранкомандировке (п. 3 ст. 217 НК).

А вот налог на прибыль без подтверждающих документов уменьшить не получится. Так считают чиновники (письмо Минфина от 28.04.2010 № 03-03-06/4/51).