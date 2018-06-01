Аудиторы каждый раз индивидуально решают вопрос, какую информацию о клиенте раскрывать. С 2017 года мы применяем международные стандарты аудита. С одной стороны, эти правила значительно расширяют содержание аудиторского заключения. С другой стороны, они оставляют возможность не разглашать сведения.

Важная статья:

Что аудиторы скоро доложат Росфинмониторингу о сделках вашей компании

Аудитор вправе не раскрывать в заключении информацию, если считает, что это принесет обществу больше вреда, чем пользы. Это решает специалист с учетом своего профессионального суждения. Если аудитор все-таки сообщит в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, компания об этом от него не узнает [п. 3.1 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 ФЗ, п. 4 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ]. Если в заключении аудитор ничего не сказал о нарушениях, это совсем не значит, что информацию о сомнительных сделках он не направил в Росфинмониторинг.