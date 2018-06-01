191 июня 2018

Можно ли будет заключить соглашение о том, что компания все исправит в кратчайшие сроки? И если уложиться, информацию никуда не отправят. Не навредит ли себе компания, когда предложит такой вариант аудитору?

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отвечает:

Как аудитор отреагирует на предложение компании, зависит от ситуации.

Например, организация по ошибке исчислила налог на 20 млн руб. меньше. Аудиторы на проверке выявили это. Но компания добровольно представила налоговикам уточненку, доплатила налог и пени. У аудитора нет повода обращаться в Росфинмониторинг.

А если, например, компания поставляет медикаменты и палатки незаконным вооруженным формированиям, то аудитор должен будет сообщить об этом. Иначе он сам станет участником преступления. В этом случае аудитор, скорее всего, расскажет правоохранителям о предложении компании пойти на компромисс.

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