Как аудитор отреагирует на предложение компании, зависит от ситуации.

Например, организация по ошибке исчислила налог на 20 млн руб. меньше. Аудиторы на проверке выявили это. Но компания добровольно представила налоговикам уточненку, доплатила налог и пени. У аудитора нет повода обращаться в Росфинмониторинг.

А если, например, компания поставляет медикаменты и палатки незаконным вооруженным формированиям, то аудитор должен будет сообщить об этом. Иначе он сам станет участником преступления. В этом случае аудитор, скорее всего, расскажет правоохранителям о предложении компании пойти на компромисс.