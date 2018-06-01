201 июня 2018

Можно ли сохранить баланс между интересами компаний и аудиторов? Что для этого могут сделать компании?

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отвечает:

Совет один: ничего не утаивать от аудитора. Если он просит у вас информацию, то лучше ее предоставить.

Когда у специалиста есть сомнения по поводу легальности операций клиента, он предпочтет поделиться ими с Росфинмониторингом. Если же аудитор уверен в законности сделок, у него нет необходимости кому-то передавать сведения о клиенте.

Росфинмониторинг получает много бесполезной информации и рассчитывает, что аудиторы изменят ситуацию. Ведь аудитор не может голословно обвинить клиента в том, что он работает не по правилам.

Свои сомнения аудитор должен будет подтвердить доказательствами. Ведомству останется только передать информацию силовикам или в прокуратуру. С помощью аудиторов правоохранители рассчитывают повысить качество обвинения и увеличить количество уголовных дел по экономическим преступлениям.

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