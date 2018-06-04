1154 июня 2018

В Закон о государственной службе внесли поправки, которые меняют систему подготовки госслужащих. В чем суть новаций?

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отвечает:

Изменения направлены на внедрение нового подхода к профразвитию государственных гражданских служащих. Они будут получать новые знания, умения и навыки в течение всего периода государственной гражданской службы.

Теперь нет необходимости направлять один раз в три года государственных гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование. По окончании курсов повышения квалификации госслужащим будут выдавать государственные образовательные сертификаты. Что позволит получать дополнительное профессиональное образование по современным программам, которые не реализуются в настоящее время в рамках госзаказа. Это тренинги, включая тренинги личностного роста, программы по вопросам, связанным с новейшими IT-технологиями, и т. д.

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