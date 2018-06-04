Аптечки для автомобилей учитывайте на счете 105 36 «Прочие материальные запасы». Так вы избежите разногласий с проверяющими. Поясню, почему могут возникнуть проблемы.

Некоторые специалисты считают, что учитывать аптечку нужно на счете 1 105 31 000 «Медикаменты и перевязочные средства». Это связано с тем, что в аптечку входят перевязочные средства и медицинские материалы.

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Но по ОКПД2 аптечка – самостоятельная категория медицинской продукции и не относится к перевязочным средствам или медикаментам (код 21.20.24.170). А на счете 1 105 31 000 отражают медикаменты, бактерийные препараты, сыворотки, перевязочные средства. Все эти активы не предназначены для многократного применения. В аптечке же есть материалы, которые используют неоднократно: жгут, ножницы и т. д.

Совет: чтобы получить дополнительный аргумент в споре с ревизорами, закрепите свой выбор в учетной политике. Если вид активов прямо не определили нормативными актами, решение принимает учреждение (письма Минфина России от 10 июля 2015 г. № 02-05-10/39839, от 21 сентября 2012 г. № 02-05-11/3866).

В состав автомобильной аптечки входят средства с ограниченным сроком годности, следовательно, аптечка должна числиться на водителе до истечения срока годности. После этого спишите ее полностью по дебету счета 1 401 20 272 и кредиту счета 1 105 36 440.