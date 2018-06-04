По данным путевого листа или других документов, которые используете, рассчитайте количество топлива, которое списывается на затраты. Для этого воспользуйтесь следующей формулой:
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Фактический расход топлива, л
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=
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Остаток топлива при выезде автомобиля, л
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+
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Количество топлива, заправленного в бак автомобиля, л
|
–
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Остаток топлива на конец дня, л
Списание ГСМ отразите проводкой:
ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 272 (КРБ 1 109 60 272 – КРБ 1 109 90 272)
КРЕДИТ КРБ 1 105 33 440
– списана стоимость израсходованного топлива в пределах норм (на основании путевого листа).
Использовать счет 1 109 00 000 при списании ГСМ нужно, только когда формируете стоимость изготавливаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, которые казенное учреждение реализует за плату.
Если фактический расход горюче-смазочных материалов меньше нормативного, в расходы спишите фактический расход.
- Важная статья:
- Стало сложнее списывать расходы на бензин
Совет: нормативный расход топлива укажите в локальном акте. Рекомендуемыми являются нормы, которые установлены распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (письмо Минфина России от 13 декабря 2013 г. № 02-10-010/55111). Нормы расхода смазочных материалов, а также тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей приведены в этих же рекомендациях – в приложении 1.
Если фактический расход больше нормативного, расхождения отразите в инвентаризационной описи. Потребуйте от водителя письменное объяснение о причинах расхождений. Проведите проверку, чтобы установить размер ущерба и причины его возникновения. В частности, создайте комиссию с участием специалистов. К заключению приложите копии путевых листов, объяснительные, акт комиссии по проверке расхода ГСМ, докладные и служебные записки. Если перерасход был по объективным причинам (например, из-за вынужденной эксплуатации машины в технически неисправном состоянии), спишите его. Иначе отразите ущерб.
В учете сделайте проводки:
ДЕБЕТ КДБ 1 209 74 560
КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172
– начислена задолженность по ГСМ;
ДЕБЕТ КДБ 1 401 10 172
КРБ 1 105 33 440
– списан недостающий объем ГСМ.
Далее учитывайте деньги, которые водитель сам перечисляет в бюджет или которые удерживают у него из зарплаты.
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