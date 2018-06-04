По данным путевого листа или других документов, которые используете, рассчитайте количество топлива, которое списывается на затраты. Для этого воспользуйтесь следующей формулой:

Фактический расход топлива, л = Остаток топлива при выезде автомобиля, л + Количество топлива, заправленного в бак автомобиля, л – Остаток топлива на конец дня, л

Списание ГСМ отразите проводкой:

ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 272 (КРБ 1 109 60 272 – КРБ 1 109 90 272)

КРЕДИТ КРБ 1 105 33 440

– списана стоимость израсходованного топлива в пределах норм (на основании путевого листа).

Использовать счет 1 109 00 000 при списании ГСМ нужно, только когда формируете стоимость изготавливаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, которые казенное учреждение реализует за плату.

Если фактический расход горюче-смазочных материалов меньше нормативного, в расходы спишите фактический расход.

Важная статья:

Стало сложнее списывать расходы на бензин

Совет: нормативный расход топлива укажите в локальном акте. Рекомендуемыми являются нормы, которые установлены распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (письмо Минфина России от 13 декабря 2013 г. № 02-10-010/55111). Нормы расхода смазочных материалов, а также тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей приведены в этих же рекомендациях – в приложении 1.

Если фактический расход больше нормативного, расхождения отразите в инвентаризационной описи. Потребуйте от водителя письменное объяснение о причинах расхождений. Проведите проверку, чтобы установить размер ущерба и причины его возникновения. В частности, создайте комиссию с участием специалистов. К заключению приложите копии путевых листов, объяснительные, акт комиссии по проверке расхода ГСМ, докладные и служебные записки. Если перерасход был по объективным причинам (например, из-за вынужденной эксплуатации машины в технически неисправном состоянии), спишите его. Иначе отразите ущерб.

В учете сделайте проводки:

ДЕБЕТ КДБ 1 209 74 560

КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

– начислена задолженность по ГСМ;

ДЕБЕТ КДБ 1 401 10 172

КРБ 1 105 33 440

– списан недостающий объем ГСМ.

Далее учитывайте деньги, которые водитель сам перечисляет в бюджет или которые удерживают у него из зарплаты.

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