424 июня 2018

Относится ли стеклоомыватель к горюче-смазочным материалам?

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отвечает:

Горюче-смазочными материалами считаются:

  • топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ);
  • смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки);
  • специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).

Следовательно, стеклоомыватель ГСМ не является. Учитывайте его на счете 1 105 36 000.

Совет: в связи с тем что для омывающей жидкости не установлены нормы расходования, разработайте и утвердите их самостоятельно.

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