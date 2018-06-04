Горюче-смазочными материалами считаются:
- топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ);
- смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки);
- специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).
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Следовательно, стеклоомыватель ГСМ не является. Учитывайте его на счете 1 105 36 000.
Совет: в связи с тем что для омывающей жидкости не установлены нормы расходования, разработайте и утвердите их самостоятельно.
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