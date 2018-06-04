374 июня 2018

Как учитывать электронные топливные карты-сервисы?

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В последнее время активно развиваются различные электронные сервисы, в том числе мобильные. Часть из них доступна и для учреждений. Одним из первых электронных сервисов стала топливная карта. По сравнению с бумажными талонами на бензин применение карт значительно упростило и взаиморасчеты с поставщиками, и бухгалтерский учет. Так как электронные топливные талоны не выпускают на материальных носителях, отдельного учета они не требуют. Это плюс для бухгалтерии. К примеру, топливные карты отражают на забалансовых счетах. А бумажные талоны относятся к денежным документам, и их учитывают на балансе.

Совет: через личный кабинет вы можете выписывать талоны, следить за расходованием средств, проверять остатки, закрывать талоны и формировать отчеты. Кроме того, можно контролировать маршрут движения служебного автомобиля по местам его заправок.

Приходуют ГСМ на основании документов от поставщика. При этом надо сделать запись на общее количество и сумму по дебету счета 1 105 33 340 в корреспонденции со счетом 1 302 34 730. Выбытие топлива со счета материальных запасов – с кредита счета материальных запасов в дебет счета затрат (например, счета 1 109 60 272 или 401 20 272) – оформляют при получении оправдательных документов от водителей.

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