244 июня 2018

С апреля 2015 года ООО и АО могут отказаться от печати. Многие ли компании это сделали?

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отвечает:

От печатей отказалось не так много компаний. Среди них дочерние компании иностранных организаций, которые не используют печать в связи с наличием такой законодательной возможности. Но подзаконные акты, в том числе Инструкция по заполнению трудовых книжек, обязывали ставить печати. Из-за этого были возможны споры с ГИТ.

Оговорка, что запись в трудовой книжке заверяется печатью только при ее наличии, действует лишь с конца ноября 2016 года. Несмотря на то что больше полутора лет существует возможность не иметь печати, госорганы удивляются, когда компания заявляет об этом. Даже при предъявлении доверенности суды запрашивают устав, чтобы подтвердили отказ от печати. Должно еще пройти время, чтобы решение об отказе от печати не вызывало вопросов.

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