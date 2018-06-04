При проверках, скорее всего, инспекторы будут запрашивать документальное подтверждение, что печать отсутствует на законных основаниях. Госорганы все еще не привыкли, что печати может не быть, поэтому они будут требовать соответствующие документы.

Если компания не использует печать, возможен риск, что работник может самостоятельно изменить реальное основание своего увольнения, если запись в трудовой книжке заверена только подписью.

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