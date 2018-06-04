Уволить сотрудника в первый рабочий день после праздников можно. Действует общее правило исчисления сроков. Если последний день срока выпал на выходной или праздник, его переносят на ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ). Не забудьте вручить сотруднику уведомление об увольнении не позднее чем за три календарных дня.

Есть мнение, что сотрудника нужно уволить в дату, которая указана в срочном трудовом договоре. Сторонники этой точки зрения опасаются, что если расторгнуть договор после праздников или выходных, он станет бессрочным. Однако это происходит, если ни одна из сторон не пожелала прекратить договор и сотрудник продолжил работать, после того как срок договора истек (ч. четвертая ст. 58, ст. 79 ТК РФ). Поэтому если работодатель своевременно уведомил сотрудника о расторжении договора, риск признания его бессрочным отсутствует.

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Если хотите перестраховаться, то можно расторгнуть трудовой договор в праздник, закон это не запрещает. Но придется привлечь к работе в этот день увольняемого работника, а также сотрудников отдела кадров и бухгалтерии (ст. 84.1, 113, 153 ТК РФ).

Допустимо оформить увольнение и рассчитать сотрудника в последний рабочий день перед праздниками. Но в этом случае работник может счесть, что его должны были уволить в праздник или после новогодних каникул (ст. 14, 79 ТК РФ). Чтобы исключить все споры и риски, договоритесь об увольнении по соглашению сторон в рабочий день до истечения срока трудового договора (ст. 78 ТК РФ).