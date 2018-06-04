384 июня 2018

Направили сотрудника в срочную командировку в праздничный день. Как оплатить день выезда – по среднему заработку? Нужно ли доплачивать за работу в праздник?

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отвечает:

День, когда сотрудник выехал в командировку, оплатите как работу в праздник. Оплату рассчитайте не по среднему заработку, а исходя из зарплаты сотрудника с учетом системы оплаты труда (ст. 153 ТК РФ, п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749, далее – Положение о командировках, письмо Минтруда России от 25 декабря 2013 г. № 14-2-337). Так, если сотруднику установлен оклад, выплатите ему не менее:

  • одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
  • двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию сотрудника предоставьте ему другой день отдыха. В этом случае выезд в командировку в праздник оплатите в одинарном размере сверх оклада, а день отдыха не оплачивайте (ч. третья ст. 153 ТК РФ, абз. 9 п. 5 Рекомендаций Роструда, утвержденных 2 июня 2014 г., Протокол № 1).

Кроме того, выплатите сотруднику суточные. Они положены за все дни командировки, в том числе выходные, праздничные и дни нахождения в пути (п. 11 Положения о командировках).

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