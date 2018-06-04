304 июня 2018

Заплатил за кредит в салоне связи. Деньги не дошли до банка, чек не сохранился. Что делать?

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отвечает:

Для начала погасите текущую задолженность перед банком. Так вы не допустите, чтобы возникли штраф и недоимка. После напишите заявление в салон связи о возврате денег и установлении факта платежа. В документе сообщите дату и примерное время, когда вы перечислили деньги.

В салоне должны установить факт платежа и объяснить вам, что произошло. Если ошиблись в реквизитах платежа, но банк не нашел у себя клиента с данными из платежки, в течение трех — пяти дней деньги должны вернуть в салон. Тогда вы сможете получить их обратно.

Если же банк зачислил средства с ошибкой, то запросите у салона связи реквизиты, по которым ушел платеж. Когда деньги попали не по назначению по вине сотрудников салона, требуйте, чтобы они возместили вам ущерб.

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